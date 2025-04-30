Зеленский назвал главные предпосылки для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готова к переговорам с Российской Федерацией в любом формате, но для этого государство-агрессор должно предпринять определенные шаги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения в среду, 30 апреля.

По его словам, для того чтобы искать решение о завершении войны на переговорах, в Кремле должны принять решение о прекращении ударов по Украине и остановить боевые действия.

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«Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну», — заявил Зеленский.

Президент Украины в очередной раз подчеркнул необходимость полного прекращения огня, «безусловного и на достаточный период — по меньшей мере на 30 суток».

Напомним, накануне, 29 апреля, президент Зеленский назвал предложение президента государства-агрессора Владимира Путина прекратить все боевые действия по случаю российского Дня победы 9 мая «очередной попыткой манипуляций».