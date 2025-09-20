Зеленский назвал главные темы встречи с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке планирует обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, речь идет об основе договоренностей, которую уже наработала Европа, учитывая роль Соединенных Штатов.

Об этом президент Украины рассказал во время встречи с журналистами.

«Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча Премьер-министра Великобритании с Президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке», — отметил глава государства.

Зеленский заявил, что в Нью-Йорке рассчитывает увидеть, насколько партнеры готовы предоставить Украине именно те гарантии безопасности, в которых она нуждается.

Отдельно президент рассказал о программе своего визита в Соединенные Штаты. Он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН, где состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией. По его словам, участие в мероприятии подтвердили 38 делегаций. Также в Нью-Йорке запланирована Крымская платформа в широком формате с участием около трех десятков стран.

«Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, „минерал-дел“. Это будем объединены экономической большой встречей. Ну и встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, по детям», — добавил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече с президентом России Владимиром Путиным, однако пока ожидает решительных шагов от западных партнеров.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Зеленским отправится в Нью-Йорк, США.