- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1228
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский назвал главный страх Путина, из-за которого война продолжается: причина удивит
Зеленский объяснил, чего больше всего боится Путин, — это не мир и не санкции.
«Фюрер» страны-агрессора России Владимир Путин боится возвращения своих военных домой. Именно поэтому диктатор не желает прекращения войны в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По словам главы государства, Путин не хочет останавливаться, а все его разговоры о якобы желании мира — «ложь». Зеленский подчеркнул, что «все партнеры это чувствуют». Впрочем, они уверены, что вместе удастся остановить кремлевского «фюрера».
«Путин хочет, чтобы у нас все горело. Он безумец — это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним. Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без победы. Он боится своей армии физически. Если не будет прекращения войны без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне», — сказал Владимир Зеленский.
В который раз президент предупредил, что в будущем «под ударом могут быть другие». В то же время он отметил необходимость давления на Москву, чтобы, в свою очередь, у Киева была сильная позиция.
Окончание войны в Украине — последние новости
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины. Сейчас Киев видит так называемое «окно возможностей» для усиления давления на Кремль и работает над тем, чтобы его расширить благодаря поддержке международных партнеров.
В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что война в Украине продлится еще несколько месяцев. По его словам, боевые действия продлятся, по меньшей мере, еще три-четыре месяца.
В свою очередь американский лидер Дональд Трамп намекнул, что в войне Украины и России «что-то произойдет». Он отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.