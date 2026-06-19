Зеленский назвал главный страх Путина, из-за которого война продолжается: причина удивит

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» страны-агрессора России Владимир Путин боится возвращения своих военных домой. Именно поэтому диктатор не желает прекращения войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам главы государства, Путин не хочет останавливаться, а все его разговоры о якобы желании мира — «ложь». Зеленский подчеркнул, что «все партнеры это чувствуют». Впрочем, они уверены, что вместе удастся остановить кремлевского «фюрера».

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«Путин хочет, чтобы у нас все горело. Он безумец — это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним. Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без победы. Он боится своей армии физически. Если не будет прекращения войны без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне», — сказал Владимир Зеленский.

В который раз президент предупредил, что в будущем «под ударом могут быть другие». В то же время он отметил необходимость давления на Москву, чтобы, в свою очередь, у Киева была сильная позиция.

Окончание войны в Украине — последние новости

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины. Сейчас Киев видит так называемое «окно возможностей» для усиления давления на Кремль и работает над тем, чтобы его расширить благодаря поддержке международных партнеров.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что война в Украине продлится еще несколько месяцев. По его словам, боевые действия продлятся, по меньшей мере, еще три-четыре месяца.

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В свою очередь американский лидер Дональд Трамп намекнул, что в войне Украины и России «что-то произойдет». Он отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.

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