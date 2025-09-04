Владимир Зеленский. / © Associated Press

Территориальные уступки Украине – принесут не мир, а будут побуждать Россию к новой волне агрессии. В случае потери Донбасса последующими под ударом могут оказаться города Харьков и Днепр.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Le Point.

Глава государства убежден, что если украинские войска покинут восточные регионы, это стимулирует Путина на новую волну агрессии. Он объяснил, что именно так произошло в 2014-м, когда РФ захватила Крым, а уже потом использовала аннексированный полуостров как плацдарм для наступления на юге Украины.

"Он вторгся в часть востока нашей страны 2014-го, чтобы использовать его в качестве плацдарма для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем для Путина незащищенное пространство рядом с городом с полуторамиллионным населением - Харьковом. Он также захватит промышленный".

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня борьба происходит не просто на территории, а за украинскую идентичность, которую пытается уничтожить Москва. Зеленский подчеркнул, что территориальные уступки будут равносильны предоставлению агрессору возможности делать все, что он захочет.

"Тем в Европе, кто сводит ситуацию к территориальному вопросу, я говорю: посмотрите на эти территории. Это не просто земля, это чей-то дом. Это также могилы ваших родителей, ваших бабушек и дедушек, ваших прадедусов. Там также есть школы и дети. Эта земля упоминается в украинских исторических книгах. Там снимали фильмы, там снимали фильмы, там шли. идентичность, переписать историю. Мы боремся за сохранение нашей идентичности. Не только за территорию.

Напомним, накануне диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Украина должна провести референдум по решению любых территориальных вопросов. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул необходимость отмены военного положения, "а значит, выборов".

Отметим, на днях первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что отправной точкой для двусторонних переговоров Украины и агрессорки Российской Федерации по территориальным вопросам должна быть нынешняя линия столкновения. По его словам, вопрос территорий относится к сфере только двусторонних переговоров.