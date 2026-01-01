- Дата публикации
Зеленский назвал график мирных переговоров: когда состоятся важные встречи
Президент Владимир Зеленский анонсировал серию важных встреч, которые стартуют уже 3 января.
Украина начинает этот год важными дипломатическими переговорами, чтобы обрести долгожданный мир.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеосверении за 1 января.
По его словам, глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров каждый день на связи с американской командой и партнерами в Европе.
Зеленский анонсировал важные встречи в разных форматах.
Так, 3 января — встреча советников по национальной безопасности в Украине.
«Это первая такая встреча в Украине по миру. Европейские представители плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили плюс представители европейских структур и НАТО», — сообщил он.
5 января — встреча начальников генеральных штабов. Главное на этих переговорах — это гарантии безопасности для Украины.
6 января — встреча на уровне лидеров европейских стран — участников Коалиции желающих.
«Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и мирному соглашению политической уверенности стало больше», — отметил глава государства.
