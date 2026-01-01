ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
488
Время на прочтение
1 мин

Зеленский назвал график мирных переговоров: когда состоятся важные встречи

Президент Владимир Зеленский анонсировал серию важных встреч, которые стартуют уже 3 января.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина начинает этот год важными дипломатическими переговорами, чтобы обрести долгожданный мир.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеосверении за 1 января.

По его словам, глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров каждый день на связи с американской командой и партнерами в Европе.

Зеленский анонсировал важные встречи в разных форматах.

  • Так, 3 января — встреча советников по национальной безопасности в Украине.

«Это первая такая встреча в Украине по миру. Европейские представители плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили плюс представители европейских структур и НАТО», — сообщил он.

  • 5 января — встреча начальников генеральных штабов. Главное на этих переговорах — это гарантии безопасности для Украины.

  • 6 января — встреча на уровне лидеров европейских стран — участников Коалиции желающих.

«Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и мирному соглашению политической уверенности стало больше», — отметил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский сделал новое заявление об обмене пленными.

Дата публикации
Количество просмотров
488
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie