Зеленский назвал график мирных переговоров: когда состоятся важные встречи

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина начинает этот год важными дипломатическими переговорами, чтобы обрести долгожданный мир.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеосверении за 1 января.

По его словам, глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров каждый день на связи с американской командой и партнерами в Европе.

Зеленский анонсировал важные встречи в разных форматах.

Так, 3 января — встреча советников по национальной безопасности в Украине.

«Это первая такая встреча в Украине по миру. Европейские представители плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили плюс представители европейских структур и НАТО», — сообщил он.

5 января — встреча начальников генеральных штабов. Главное на этих переговорах — это гарантии безопасности для Украины.

6 января — встреча на уровне лидеров европейских стран — участников Коалиции желающих.

«Мы готовимся сейчас, чтобы встреча была продуктивной, и чтобы поддержки стало больше, и чтобы по гарантиям и мирному соглашению политической уверенности стало больше», — отметил глава государства.

