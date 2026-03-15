Зеленский назвал худшие действия правительства Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Худшими действиями действующего правительства Венгрии является распространение антиукраинских настроений в венгерском обществе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу, 14 марта, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, намеренное разжигание правительством Виктора Орбана неприязни к украинцам будет плохо влиять на послевоенное сотрудничество в сфере экономики и бизнеса.

«Это плохо для всех. Мы же соседи. Это плохо для экономики между государствами, для послевоенной экономики и бизнеса, торговых отношений, для отношений между нашими людьми. Когда такие между соседями отношения искусственно создаются, ничего хорошего в этом нет», — подчеркнул он.

Антиукраинские действия правительства Орбана: что известно

Напомним, в феврале Орбан опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса». Он заявил, что Киев стремится к хаосу в Венгрии и прибегает к шантажу, блокируя нефтепровод «Дружба», чтобы спровоцировать рост цен. Орбан сказал, что Венгрия не сдастся и будет защищать свои семьи.

Впоследствии партия Орбана «Фидес» распространила созданное ИИ видео с имитацией казни венгерского солдата, чтобы запугать избирателей втягиванием в войну в Украине из-за политики Брюсселя.

Также венгерский премьер заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. Он анонсировал развертывание военных подразделений и средств ПВО вблизи критической инфраструктуры, а также усиленное патрулирование полиции возле электростанций и диспетчерских центров.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети откровенно украинофобское видео, в подписи к которому лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье.