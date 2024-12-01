Зеленский назвал имя политика, оказывающего влияние на приглашение Украины в НАТО

Украинская сторона хотела бы рекомендаций от министров по приглашению в Альянс.

Администрация действующего президента США Джо Байдена еще может успеть приблизить приглашение Украины в НАТО. Впрочем, лидеры Альянса положительно примут только консолидированный сигнал.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с новым руководством европейских институтов.

Глава государства выразил надежду, что встреча на уровне глав МИД стран НАТО в Брюсселе может стать окном возможностей для Украины. Киев хотел бы рекомендации от министров по приглашению в Альянс.

"Но иллюзий нет. Есть те же скептические страны, и США на сегодняшний день входят, к сожалению, в этот список. Не знаю, рекомендует ли Байден. Но насколько мне известно видение госсекретаря Блинкена позитивнее. Но есть немецкая сторона, венгерская", — подчеркнул Зеленский.

Только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами НАТО, сказал президент. Впрочем, на следующей неделе будет не последний случай для Украины и в любом случае нужно рассчитывать на следующие шаги.

"Есть два месяца у действующей власти США. Они оказывают влияние на тех немногих европейских скептиков. Я не вижу и большинство стран НАТО не видят рисков от рекомендаций относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение", — добавил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, по словам Владимира Зеленского, Украина не признает оккупацию своих территорий ради членства в НАТО. Ведь не может быть приглашена в Альянс только часть территории страны.

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