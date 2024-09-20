Зеленский назвал имя политика, от которого зависит план победы Украины

Важно также мнение и других союзников Украины, подчеркнул президент.
Решение о плане победы Украины в войне напрямую зависит от действующего президента США Джо Байдена. Ведь есть пункты, непосредственно относящиеся к Вашингтону.
Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен заявил президент Владимир Зеленский.
"Что касается плана победы, то хотелось бы все же быть последовательным человеком. Все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США Джо Байденом, поскольку в большинстве своем решение относительно плана зависит именно от него", — заявил украинский лидер.
Вместе с тем, Зеленский отмечает, что также решение зависит и от других союзников Киева. Впрочем, вышеупомянутый план предусматривает пункты, непосредственно связанные именно с "положительной волей и поддержкой" Соединенных Штатов Америки.
"Очень надеюсь, что он поддержит этот план. Весь план рассчитан на скорые решения наших партнеров, план рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября по декабрь месяца", — подчеркнул президент.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".
Позже представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сообщил, что США ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского. В Вашингтоне считают, что "нет никаких средств, которые в конце концов сами по себе были бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте".
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