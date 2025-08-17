Зеленский назвал историческое решение США

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Готовность Соединенных Штатов принять участие в гарантиях безопасности для Украины является историческим решением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги заседания «коалиции желающих» в Брюсселе, которое состоялось 17 августа, накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что на сегодняшнем заседании состоялась координация общих позиций европейских партнеров Украины относительно четкой поддержки ее независимости и суверенитета.

«Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель», — отметил он.

Украинский президент также сообщил, что на этом заседании нарабатывался общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение. По его словам, оно должно быть «действительно честным быстрым и таким, что сработает».

Напомним, ранее на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет четких подробностей о том, какими будут гарантии безопасности от Европы и США для сдерживания России от повторной агрессии.

Издание CNN сообщило, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими партнерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.

По информации Politico, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что длительный мир в Украине должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности, которые вскоре будут обсуждаться с США и государствами, входящими в так называемую коалицию желающих.