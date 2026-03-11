- Дата публикации
Зеленский назвал, из-за чего может начаться Третья мировая война
По словам Зеленского, эскалация конфликтов с использованием иранских дронов может привести к длительной войне или глобальной катастрофе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочетание усилий России и Ирана в производстве дронов представляет значительную угрозу миру и потенциально может привести к Третьей мировой войне.
Об этом он рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.
По словам президента, украинская разведка фиксирует присутствие российских деталей в дронах «Шахед», которые используются в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно применяла иранское оружие, а сейчас Иран использует подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.
Зеленский подчеркнул, что эскалация может иметь глобальные последствия.
«Это наибольший риск, у которого мир сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой или даже мировой войне», — отметил президент.
Он добавил, что конфликт может резко обостриться, если его не остановят в ближайшее время.
«Я не вижу коротких сделок. Если это не остановится к осени, это может перерасти в продолжительную войну», — подчеркнул Зеленский.
Иран активно использует ударные дроны «Шахед», с которыми даже США трудно бороться.
Поэтому Соединенные Штаты обратились в Украину с просьбой предоставить специалистов для противодействия дронам, и Зеленский откликнулся на этот запрос.
