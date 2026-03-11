Зеленский назвал, из-за чего может начаться Третья мировая война

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочетание усилий России и Ирана в производстве дронов представляет значительную угрозу миру и потенциально может привести к Третьей мировой войне.

Об этом он рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

По словам президента, украинская разведка фиксирует присутствие российских деталей в дронах «Шахед», которые используются в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно применяла иранское оружие, а сейчас Иран использует подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что эскалация может иметь глобальные последствия.

«Это наибольший риск, у которого мир сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой или даже мировой войне», — отметил президент.

Он добавил, что конфликт может резко обостриться, если его не остановят в ближайшее время.

«Я не вижу коротких сделок. Если это не остановится к осени, это может перерасти в продолжительную войну», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Иран активно использует ударные дроны «Шахед», с которыми даже США трудно бороться.

Поэтому Соединенные Штаты обратились в Украину с просьбой предоставить специалистов для противодействия дронам, и Зеленский откликнулся на этот запрос.

Ранее сообщалось, что война с Ираном вызвала лихорадку на укрытие среди элит США и Ближнего Востока.

Мы ранее информировали, что украинские правоохранители установили личность иранского генерала, который помог России наладить производство ударных дронов Shahed-136.