Владимир Зеленский / © Associated Press

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Нового посла Украины в США могут назначить после финального отчета министра иностранных дел Андрея Сибиги в отношении дипломатов в разных странах, а претендентов на должность — по меньшей мере, семеро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Может ли быть Оксана Маркарова послом? Ее уровень достаточный. Может быть. Бывший премьер Юлия Свириденко может быть послом в Соединенных Штатах Америки. Также высокий уровень у Сергея Кислицы. Дмитрий Кулеба может быть послом в Соединенных Штатах Америки. Климкин также не вызывает у меня вопросов. Думаю, также уровень сегодняшнего нашего министра иностранных дел Андрея Сибиги подходит к подобным вызовам», — сказал президент.



Наименее ожидаемой стала последняя кандидатура, которую Зеленский назвал без фамилии.

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«Опытный военный с высоким уровнем английского также может быть послом Украины в США», — добавил президент.

Отставка и подозрения Стефанишиной — последние новости

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Впрочем, самая бывшая дипломат отметила, что якобы ушла с должности по собственному желанию.

Затем НАБУ и САП объявили Стефанишиной новое подозрение, обвинив ее в незаконном обогащении. Мера пресечения для нее избирала Высший антикоррупционный суд, а адвокаты экс-посла просили сделать заседание закрытым.

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