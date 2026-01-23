Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский. / © Associated Press

На трехсторонних переговорах между Украиной , США и Россией в Абу-Даби (ОАЭ), которые запланированы на 23-24 января, ключевым будет вопрос Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Вопрос Донбасса – ключевой. Его будут обсуждать в Абу-Даби. В частности, как три стороны (Украина, Россия и США - Ред.) это видят», - подчеркнул украинский лидер.

В то же время встреча с президентом США Дональдом Трампом и его командой, состоявшаяся 22 января на полях форума в Давосе, Зеленский назвал положительной. В частности, в ходе переговоров подняли вопросы противовоздушной обороны. По словам президента, Киев ожидает от Вашингтона положительных результатов.

Как сообщалось, помощник российского диктатора Юрий Ушаков после встречи со спецпосланниками США заявил, что без решения территориальных вопросов нет перспектив "долгосрочного урегулирования" в Украине. В Москве снова акцентировались на «формуле Анкориджа».

Напомним, переговоры США с Россией и Украиной выходят на финишную прямую. Во время встречи в Абу-Даби будут говорить о территориях и вероятном энергетическом перемирии. Российскую делегацию возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков.