Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина хочет получить гарантии, подобные тем, которые предусматривает членство в НАТО. Они должны быть связаны с прекращением огня и содержать четкие обязательства партнеров по случаю нового нападения России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.



«Мы должны иметь четкое понимание, что если Россия снова прибегнет к агрессии, некоторые из наших партнеров отреагируют. Но мы не знаем, как они будут реагировать. Для меня все должно быть четко, когда мы говорим о гарантиях безопасности . Мы в состоянии войны. Мы понимаем, что именно есть сильным против России или защита от российской агрессии. Это значит, какой именно контингент стран будет представлен, какое количество солдат будет представлять свои страны на нашей территории во время мирного разрешения», — сказал Зеленский.

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Напомним, Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, а одной из основ гарантий безопасности — полная интеграция в ЕС.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что среди гарантий безопасности Украины должны быть сильная и хорошо оснащенная армия, а также поддержка европейских вооруженных сил.

Между тем, американский посланник Джаред Кушнер заявил, что Вашингтону удалось убедить Москву согласиться на гарантии по образцу статьи 5 НАТО, предусматривающие обязательства союзников реагировать на агрессию, в том числе с применением военной силы.

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