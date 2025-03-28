Зеленский назвал "красные линии" соглашения об ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сообщать украинскому обществу обо всех рискованных моментах соглашения о полезных ископаемых, которое предлагает подписать администрация президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал на брифинге 28 марта.

«Мне кажется, что украинцы, в принципе, очень хорошо меня знают. Я думаю, что сомневаться не нужно. Если будут какие-то те или иные рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуникировать без каких-либо секретов с нашим обществом», — заверил украинский лидер.

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По его словам, главные «красные линии» были очерчены в рамочном соглашении, которое украинская сторона была готова подписать.

«Если вопрос долгов поднимается там [в соглашении об ископаемых], мы не будем воспринимать долги, как я говорил. Это мне понятные абсолютно вещи, я их не вижу… Если будет иметься в виду новая поддержка, новые пакеты поддержки, и тогда США наверняка могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, британское издание The Telegraph очень критически оценило последнюю версию соглашения о ископаемых, которое предлагают подписать США.