Зеленский назвал лучшие гарантии безопасности для Украины

Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме, в котором говорилось о безопасности Украины и который не был соблюден.

Лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, ведь до сих пор не было примеров, чтобы Россия напала на какую-либо из стран Альянса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с западными союзниками о гарантиях безопасности после войны.

"Они нужны нам для чего? Для того, что мы не в НАТО. В противном случае на нас бы Россия не напала. Или, если бы напала, то нас защищал бы Альянс. Но, тем не менее, я считаю, что не напала бы. Потому что я не знаю сейчас примеров, в какую страну НАТО с агрессией пришла Россия. Пока этого я не вижу. Это говорит о том, что лучшие гарантии безопасности — это НАТО", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что НАТО – абсолютно понятная фабула гарантий безопасности для Украины.

"Если не НАТО, то что. Что и кто даст эти гарантии безопасности", – говорит глава государства.

Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме, в котором говорилось о безопасности Украины и который не был соблюден: "И что случилось – мы отдали ядерное оружие, должны были получить защиту суверенитета. Теперь Украина временно потеряла территорию и навсегда наших защитников. Пока мы не в НАТО, мы хотим иметь гарантии безопасности, и желательно, чтобы при этих гарантиях безопасности был четкий сигнал, что они действуют, пока Украина не будет в НАТО... Мы точно знаем, что нам нужно", — сказал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут быть задействованы в Приднестровье только с разрешения Молдавии.

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