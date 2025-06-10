Зеленский сказал, на какой компромисс готов для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на какой компромисс готов пойти для достижения мирного соглашения с Россией и окончания войны. Он акцентировал, что Киев не признает оккупированные территории российскими.

Об этом глава государства сказал в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

Зеленский отметил, что меморандум Украины о прекращении огня является основой для переговоров с РФ. На основе этого украинская делегация имеет мандат обсуждать гуманитарные вопросы — судьбу военнопленных и похищенных детей — или перемирие. В то же время у делегации нет мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. «Это наш конституционный вопрос», — подчеркнул президент.

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«Мы уже говорили, что не признаем оккупированные территории российскими. Мы также неоднократно заявляли: если мы получим соответствующие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, тогда у нас будет время решить территориальные вопросы. Дипломатическим путем, а не оружием», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина хочет прекратить войну, но для этого нужна воля обеих сторон.

«Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-то придумает. Они даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум — это ультиматум, и вы его не примете. Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян», — высказался глава государства.

Он акцентировал, что именно поэтому нужны сильные посредники: чтобы россияне не могли отказаться от достигнутых на переговорах договоренностей.

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"Соединенные Штаты пока не выглядят сильным посредником: россияне сказали им не быть за столом переговоров, после чего они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики в отношении России», — сказал президент Украины.

К слову, в середине мая Зеленский уже заявлял, что никакие мирные переговоры не могут предусматривать уступки в вопросах территориальной целостности Украины, ведь «это означало бы нарушение нашей Конституции». Президент сказал о готовности обсуждать пути восстановления контроля над оккупированными территориями и гуманитарную ситуацию там, однако подчеркнул: юридически Украина не признает эти территории российскими.

Напомним, 4 июня Зеленский жестко раскритиковал российский меморандум о прекращении огня, который Москва представила на переговорах в Стамбуле. РФ предлагает два варианта прекращения огня: 1) вывод ВСУ со всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей; 2) полный запрет на передислокацию ВСУ, остановка мобилизации и проведения демобилизации, отмена военного положения, прекращение поставок военной помощи, отказ от присутствия иностранных войск на территории Украины, обязательства не проводить никаких военных операций против РФ и амнистировать граждан, которые сотрудничали с оккупационными властями.