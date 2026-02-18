Зеленский назвал наиболее спорные вопросы переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Швейцарии не было достигнуто никакого согласия по самым сложным вопросам, обвинив Москву в «попытке затянуть» процесс.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы видим, что определенная подготовительная работа уже проведена, но пока позиции отличаются, поскольку переговоры были нелегкими», — сказал он журналистам после переговоров.

Зеленский заявил, что статус оккупированных Россией территорий на востоке Украины и будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая остается под контролем Москвы, является одним из наиболее спорных нерешенных вопросов.

Он добавил, что обсуждения состоялись как в военном, так и в политическом плане, в частности, относительно того, как может быть реализовано любое потенциальное прекращение огня, назвав военный канал «конструктивным».

«Военные понимают, как контролировать прекращение огня и завершение войны, если есть политическая воля», — сказал президент.

«Второй день переговоров завершился лишь через два часа, что свидетельствует о мизерном прогрессе и подчеркивает, насколько далеким все еще кажется соглашение, несмотря на обещания Дональда Трампа прекратить войну в первый день его президентства», — отмечают в издании.

Еще одним нерешенным вопросом является гарантия безопасности. Зеленский неоднократно отмечал, что любой территориальный компромисс состоится только после того, как Украина получит жесткие обязательства от своих западных союзников, включая Вашингтон.

Но администрация Трампа, стремящаяся к победе на международной политике для укрепления позиций президента США дома, настаивает на том, чтобы Киев сначала согласился на территориальные уступки, предлагая гарантии безопасности только после этого.

Зеленский обратил внимание на расхождение во времени в начале этой недели: «Наши американские друзья готовят гарантии безопасности. Но они сказали — сначала этот обмен территориями или что-нибудь такое, а потом гарантии безопасности. Я думаю, сначала гарантии безопасности. Во-вторых, мы не откажемся от наших территорий, но мы готовы к компромиссу».

Ранее Зеленский заявил, что считает несправедливым, что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию к уступкам ради мира.

Напомним, вечером 17 февраля в Женеве закончился первый день трехсторонних консультаций. между Украиной, США и РФ

По информации издания Axios, переговоры в Женеве зашли в тупик.