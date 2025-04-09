Зеленский назвал необходимые шаги для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Прекращение огня должно быть полным и безусловным, иметь четкий срок, а контролировать его соблюдение должны США и, возможно, одна из европейских стран. Такие шаги должны содействовать завершению войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

По его словам, полное и безусловное прекращение огня контролировать будет легче, учитывая, что россияне пытаются сорвать этот процесс.

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«За контроль должны отвечать американцы. И если они хотят разделить ответственность, они могут разделить ответственность, фокусировку и контроль за выполнением режима полного прекращения огня с той или иной страной Европы. Например, Британией или Францией, лидеров которых избрали представителями Европы на последней встрече в Париже», — отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что временные ограничения режима прекращения огня, например 30 дней, будут давать возможности давить на Россию.

«Если будет прекращение огня непонятно на какой срок — это замороженный конфликт, а если есть какие-то сроки — это не значит, что нужно все успеть или все можно успеть в первый срок. Может быть пролонгация, но важно, что есть срок, за который следует отвечать всем сторонам: и медиаторам, и сторонам войны», — подчеркнул он.

Как отметил президент Зеленский, в такой ситуации можно будет составить план того, что следует выполнить за этот срок и выполнять запланированное.

«Я считаю, что это правильные шаги. Они стимулируют делать что-либо для окончания войны», — подытожил он.

Напомним, 6 апреля Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив ракеты, запущенные с акватории Черного моря. Как заявил президент Зеленский, тем самым государство-агрессор нарушило договоренности о прекращении огня на море.