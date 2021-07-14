Зеленский назвал принятие реформы Высшего совета правосудия историческим событием для Украины

Документ предусматривает конкретные шаги для обеспечения независимости судебной ветви власти.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие закона о судебной реформе (законопроект № 5068), который даст старт реальной судебной реформе в Украине. Во внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель — вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти ", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы. Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе.

Напомним:

Представительство Европейского Союза в Украине также приветствовало принятие депутатами Верховной Рады законов, касающихся деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). По мнению диппредставительства это важный день для украинской судебной системы.

депутатами Верховной Рады законов, касающихся деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). По мнению диппредставительства это важный день для украинской судебной системы. Законопроект о Высшем совете правосудия предполагает, что действующих членов ВСП и кандидатов на должность проверит на добропорядочность новый орган — Этический совет.

предполагает, что действующих членов ВСП и кандидатов на должность проверит на добропорядочность новый орган — Этический совет. А закон о перезапуске ВККС предусматривает, что Комиссия может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум 6 из них должно быть из числа судей или судей в отставке.

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