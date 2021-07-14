Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский назвал принятие реформы Высшего совета правосудия историческим событием для Украины

Зеленский назвал принятие реформы Высшего совета правосудия историческим событием для Украины

Associated Press

Документ предусматривает конкретные шаги для обеспечения независимости судебной ветви власти.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие закона о судебной реформе (законопроект № 5068), который даст старт реальной судебной реформе в Украине. Во внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель — вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти ", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы. Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе.

Напомним:

  • Представительство Европейского Союза в Украине также приветствовало принятие депутатами Верховной Рады законов, касающихся деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). По мнению диппредставительства это важный день для украинской судебной системы.
  • Законопроект о Высшем совете правосудия предполагает, что действующих членов ВСП и кандидатов на должность проверит на добропорядочность новый орган — Этический совет.
  • А закон о перезапуске ВККС предусматривает, что Комиссия может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум 6 из них должно быть из числа судей или судей в отставке.