Зеленский назвал оружие, которого боятся россияне

Глава государства поблагодарил Данию за оружие и технику, которая "служит свободе прямо сейчас для того, чтобы защитить жизнь людей".

Президент Владимир Зеленский заявил, что все соседи России окажутся под угрозой, если Украина не выстоит, а также назвал оружие, которого боятся оккупанты.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления перед членами Фолькетинга – парламента Дании.

Зеленский предупредил, что после Украины российские войска планируют понести страдания дальше в Европу.

Также читайте Фредериксен сообщила, когда Дания передаст Украине самолеты

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", – предупредил украинский лидер.

В то же время он выразил убеждение, что Украина все-таки выстоит, и отметил: "Я стараюсь, чтобы вы это услышали, увидели и почувствовали".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Украина выстоит! Зеленский произнес мощную речь в Дании"

Какого оружия боятся российские войска

Зеленский поблагодарил Данию от всех украинцев за солидарность и всю помощь, оказанную государству.

"Спасибо за "Гарпуны", россияне их боятся. Спасибо за "Цезари", "Леопарды", "Брэдли", дроны. Да, они боятся дронов. И спасибо вам за машины для разминирования. Все это служит свободе прямо сейчас для того, чтобы защитить жизнь людей", – рассказал президент Украины.

Напомним, 20 августа Зеленский посетил в Дании авиабазу, где украинские пилоты учатся на истребителях F-16. В тот же день премьер страны Мэтте Фредериксен заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16.

Читайте также: