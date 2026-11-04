Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина

Трамп и Зеленский / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский одним словом описал свои нынешние отношения с президентом США Дональдом Трампом – «эмоциональные».

Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour .

Реклама

Комментируя договоренность США по закупке российского дизельного горючего, Зеленский выразил сомнение, что она даст обещанный эффект для цен в Соединенных Штатах. По его мнению, Вашингтону следует усилить поддержку Украины, поскольку дальнейшее продвижение России будет угрожать европейским странам, в частности, членам НАТО.

Реклама

«Лучше сильнее давить на Путина, а не на меня. Не для меня. Не я агрессор», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский объяснил, почему Европе больше нельзя полагаться только на США.

Владимир Зеленский назвал угрозу, к которой страны Европы должны готовиться вместе.

Новости партнеров