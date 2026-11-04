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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина

Президент Украины раскритиковал договоренность Вашингтона с Москвой по поводу российского дизельного горючего и призвал США усилить поддержку Киева.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский одним словом описал свои нынешние отношения с президентом США Дональдом Трампом – «эмоциональные».

Об этом он сказал в интервью PBS NewsHour .

Комментируя договоренность США по закупке российского дизельного горючего, Зеленский выразил сомнение, что она даст обещанный эффект для цен в Соединенных Штатах. По его мнению, Вашингтону следует усилить поддержку Украины, поскольку дальнейшее продвижение России будет угрожать европейским странам, в частности, членам НАТО.

«Лучше сильнее давить на Путина, а не на меня. Не для меня. Не я агрессор», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский объяснил, почему Европе больше нельзя полагаться только на США.

Владимир Зеленский назвал угрозу, к которой страны Европы должны готовиться вместе.

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