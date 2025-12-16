Зеленский назвал переговоры о мире «наиболее интенсивными»

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас проходят «наиболее интенсивные и целенаправленные переговоры о мире» с начала войны.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления в парламенте Нидерландов, пишет The Guardian.

«Мы не говорим о паузе или временном, неопределенном решении. Мы тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы наконец-то прекратить эту российскую войну против Украины», — заявил Зеленский.

По его словам, сейчас Украине все еще нужна «такая сильная политическая поддержка», которую она имела с начала войны.

Комментируя заявления из Кремля о том, что, мол, должны быть устранены «коренные причины войны», Зеленский заметил, что Российская Федерация неоднократно выбирала конфликт вместо мира — от Чечни до Балкан, от Молдовы до Сирии. При этом, подчеркнул президент Украины, россияне всегда говорят, будто не виноваты.

«Они всегда обвиняют других и всегда пытаются объяснить свои войны чьими-то действиями, будто причина агрессии никогда, никогда не кроется в Москве, а всегда в их соседях», — говорит он и добавил, что Кремль «ожидает уступок», мол для того, что «Россия могла остановить кровопролитие».

Напомним, немецкое издание BILD отмечает, что после переговоров в Берлине Запад заговорил о конце войны в Украине. Политики считают, что сейчас он «ближе, чем когда-либо». В частности, такого же мнения придерживается президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что во время первого раунда переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский обсуждался сценарий, при котором мирное соглашение может быть достигнуто уже к Рождеству.

