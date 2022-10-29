Зеленский назвал первый шаг к переговорам с агрессором Россией

По словам президента, разговор будет зависеть от того, как РФ уйдет из Украины.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что первым шагом к переговорам Украины и России должен быть выход оккупационных войск на нашей территории.

Об этом украинский лидер сказал во время общения со студентами и преподавателями Йельского университета.

По его словам, сегодня Украина не готова говорить ни с диктатором Путиным, ни с российским режимом в целом, который не уважает суверенитет и свободы. Проявляется это не менее того, подчеркнул Зеленский, что российские военные находятся на территории нашего государства и убивают наших граждан.

"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это. Путин сегодня – это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом Путин, который идет агрессивными шагами по уничтожению нации", – сказал он.

Президент говорит: дальнейший разговор будет зависеть и от того, как именно армия РФ уйдет из Украины: вытеснят ли оккупантов ВСУ, или захватчики сами покинут территорию страны.

"Здесь зависит от военно-политического руководства РФ, что они выбирают. Они это выбирают не для нас. Они выбирают формат диалога для своего общества, сколько лет после войны оно будет изолировано от мира — 10-20 или 100 лет. Когда у тебя руки в крови — никто не хочет давить тебе руку, а отмыться очень сложно", — отметил президент Зеленский.

"Меседж от Путина"

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время встречи с Владимиром Зеленским сказал, что у него есть месседж от Владимира Путина. Мол, диктатор "готов к переговорам с президентом Зеленским".

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что для переговоров о диалоге нужно, чтобы одно государство уважало другое государство, а также его территориальную целостность, суверенитет и границы. Чего – не скажешь о кремлевском режиме.

Такое посредничество президента Гвинеи-Бисау по вопросам переговоров между Киевом и Москвой стало неожиданностью. Впрочем, в Африке генерал Умару Эмбало считается удачным переговорщиком. Ведь сумел не допустить революцию в собственной стране и удержал благосклонность военных.

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