Зеленский назвал первый шаг к завершению войны с Россией: детали

Зеленский отметил, что договоренность между Москвой и Киевом о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре стала бы важным шагом к деэскалации конфликта.

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Financial Times.

Отмечается, что глава государства заявил, что прекращение РФ воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда могло бы проложить путь к переговорам о прекращении войны. По его словам, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что, может быть, Москва готова прекратить войну.

"Мы увидели во время первого (Мирного – Ред.) саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их (российскую – Ред.) энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к конца горячей фазы войны? Я думаю, что да", — высказался президент.

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Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопросы гарантий безопасности, включая НАТО, добавил Зеленский. Кроме того, он отрицает любые дискуссии с западными странами по соглашению "земля в обмен на мир", которое предусматривает принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий, которые сейчас удерживаются Россией.

"Очевидно, некоторые партнеры могут думать об этом. Но они не сообщают об этом непосредственно из-за меня, а скорее из-за СМИ. Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопросы гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО", — подчеркнул президент.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине во время бизнес-форума БРИКС в Москве. По его словам, якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.

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