Украину не желают видеть в НАТО четыре страны – это Соединенные Штаты Америки, Германия, Словакия и Венгрия. Впрочем, повлиять на то, вступит ли страна в Альянс, зависит от американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе.

"Большинство стран Альянса поддерживают членство Украины в НАТО, но четыре страны — не поддерживают. Впрочем, во всех этих странах все зависит от Соединенных Штатов. Просто страны всегда хотят быть лидерами. Но вопрос НАТО конкретно зависит от США и позиции президента. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, то она будет в НАТО. Все будут "за". государства.

По его словам, изначально некоторые государства вели непрозрачную политику по отношению к Украине и не поддерживали ее вступление в НАТО.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", — сказал Зеленский.

США и Германия имели слабую позицию по вступлению Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу. Однако, вероятно, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с РФ, подчеркнул Зеленский.

"Трамп наслаждается его обществом и считает его ярым преданным парнем, но он никогда не оказывал какого-либо значимого влияния на политику... Он, конечно, не предложит ничего, что отклонялось бы от того, на чем остановился Трамп", — сказал один из бывших. сотрудников Совета национальной безопасности

При этом Болтон опасается, что на предстоящих переговорах Трамп может заставить Киев пойти на разрушительные уступки Москве, "потому что, мне кажется, Путин знает, как играть с Трампом", а Келлог вряд ли станет защитой от влияния Путина.

"Он будет просто делать то, что прикажет ему Трамп. Он может протестовать, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение", — сказал Болтон.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его назначили посланником по Украине на основании предложенного им мирного плана, который советовал отложить принятие Украины в НАТО и снять с России некоторые санкции в обмен на подписание мирного соглашения.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

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