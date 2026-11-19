Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на нарративы российской пропаганды и требования Кремля относительно «защиты» или «спасения русскоязычных» в Украине.

Его заявление прозвучало в эфире NBC.

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«Они атакуют нас круглосуточно. И это тоже о том, как они говорили, помните: мол, пришли спасать русскоговорящих людей. Это полная х**ня», — сказал он.

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Напомним, руководство России регулярно использует тезис о «защите» или «спасении» русскоязычного населения как внешнеполитический аргумент и требование на переговорах.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита заявил, что ограничение прав русскоязычного населения в Украине следует отменить немедленно, а не делать предметом торга.

По словам Лаврова, Москва «обязательно добьется» возобновления прав тех, «против кого решен открытый террор со стороны киевского режима». Разрешение этого вопроса он назвал одним из необходимых условий «долгосрочного урегулирования украинского конфликта».

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