Зеленский назвал положительный результат переговоров с США в Саудовской Аравии

Встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которая должна пройти 24 марта, принесет положительный результат, если приблизит полное прекращение огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом.

"Я думаю, что было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня. Мы этого хотим. Мы будем готовы быть очень быстрыми и предметными", — сказал он.

Украинский президент напомнил, что с самого начала поддерживал позицию США о безусловной тишине и отметил, что проблема вовсе не связана с желанием украинской стороны.

"Мы не будем против любого формата и шагов к безусловному прекращению огня", — добавил Зеленский.

По его словам, первым шагом в этом направлении может быть тишина в небе или условия, проговариваемые президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора.

"Он [Дональд Трамп] мне передавал, о чем они говорили с Путиным — чтобы не бить ракетами или другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре. Есть вопрос относительно другой гражданской инфраструктуры — какое количество объектов, что именно. Поэтому я думаю что наша техническая команда будет готова со списком объектов и направлений", - сообщил президент.".

Напомним, президент Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре РФ во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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