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Зеленский назвал "последний аргумент Путина" в войне
Украина совместно с девятью европейскими странами начала работу над созданием новейшей системы противоракетной обороны.
Усиление антибаллистических возможностей Украины является ключевым фактором для завершения российской агрессии, поскольку это лишит Кремль его последнего весомого аргумента в этой войне.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к участникам первого заседания Европейской Антибаллистической коалиции.
Встреча, в которой приняли участие советники по вопросам нацбезопасности и руководители ведущих оборонных компаний, была организована по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона.
Зеленский объяснил партнерам, что сильные и достаточные антибаллистические возможности нужны, чтобы закончить войну России против Украины. Они не менее важны, чем дип- или мидстрайки по российской экономике войны или активные операции на передовой.
Он подчеркнул, что чем больше средств для сбития российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, «потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать».
«Наша работа над совместной системой FREYA — не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле», — добавил глава государства.
Учредителями Антибаллистической коалиции являются Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Британия и Украина.
Ранее сообщалось, что Киев вместе с европейскими партнерами запускает амбициозный оборонный проект — создание отечественного аналога системы Patriot.