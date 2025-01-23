Зеленский назвал причину, почему Путин не хочет заканчивать войну

У российского президента-диктатора Владимира Путина нет желания заканчивать войну, которую он начал в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

"Он не думает о людях. Для него эти люди (потери России — Ред.) – ничто. У него цель – не дать Украине жить свободно. Это важно для него, разрушить нашу независимость. Это его цель, я считаю, что это цель всей его жизни", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, откажется ли от территорий в обмен на мир. Глава государства подчеркнул, что для Украины оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

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