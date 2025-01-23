Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский назвал причину, почему Путин не хочет заканчивать войну

Зеленский назвал причину, почему Путин не хочет заканчивать войну

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Даже большие потери армии не останавливают "фюрера".

У российского президента-диктатора Владимира Путина нет желания заканчивать войну, которую он начал в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

"Он не думает о людях. Для него эти люди (потери России — Ред.) – ничто. У него цель – не дать Украине жить свободно. Это важно для него, разрушить нашу независимость. Это его цель, я считаю, что это цель всей его жизни", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, откажется ли от территорий в обмен на мир. Глава государства подчеркнул, что для Украины оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

Читайте также:

Впервые Трамп озвучил цель встречи с Путиным! Зеленский уже ответил?!

Впервые Трамп озвучил цель встречи с Путиным! Зеленский уже ответил?!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация