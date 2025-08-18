Зеленский назвал разговор с Трампом "очень хорошим": что известно о переговорах лидеров

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, переговоры были очень продуктивными.

Об этом сообщает Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор в Вашингтоне, где он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, дискуссия была очень результативной и открытой.

«У нас сейчас был хороший разговор с Трампом. Возможно, лучше всего за все время. Или самая лучшая впереди», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ряд «чувствительных тем», в том числе территориальные вопросы, будут вынесены на трехстороннюю встречу, которую планирует организовать Дональд Трамп. В ходе совместного выступления с европейскими лидерами Зеленский уточнил, что одной из ключевых тем стала безопасность Украины:

«Мы говорили об очень щепетильных вопросах. Первое из них — это гарантии безопасности. И мы очень рады вместе с президентом, что все лидеры здесь. Безопасность в Украине зависит от Соединенных Штатов, от вас и от лидеров, которые с нами в наших сердцах».

Он подчеркнул, что международная поддержка критическая:

«Многие страны на стороне Украины. Наши люди и все мы хотим окончить эту войну, остановить русских, остановить эту войну. Мы будем больше говорить о гарантиях безопасности. Очень важно, что Соединенные Штаты подают столь сильный сигнал и готовы к гарантиям безопасности».

Зеленский также поблагодарил первую леди США:

«Я благодарен Мелании Трамп за ее письмо к Владимиру Путину в отношении похищенных украинских детей».

Президент Украины сообщил, что во время переговоров продемонстрировал американскому коллеге ситуацию на фронте:

«Я показал президенту Трампу много деталей на поле боя, на карте. Кстати, спасибо за карту», — добавил он.

Напомним, 18 августа, в Белом доме стартовали переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа о прекращении огня и подписании мирного соглашения. Во время встречи с журналистами лидер США сделал немало заявлений по гарантиям безопасности, военной помощи и не только.