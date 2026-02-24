- Дата публикации
Зеленский назвал самый сложный вопрос для Украины во время переговоров
Президент Украины подчеркнул, что ключевые обсуждения на мирных переговорах касаются вопросов территорий и возобновления Запорожской АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры и назвал самую сложную тему обсуждений для Украины.
Об этом президент говорил на конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии.
По его словам, ключевые вопросы касаются территорий Украины.
«В основном все вокруг этого, даже атомная электростанция, это также касается территорий», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что для Украины эти вопросы не сводятся только к финансам.
«Давайте честно, не о деньгах. АЭС это о принципах, а также о нашей земле», — добавил он.
Зеленский уточнил, что станция будет восстановлена через несколько лет и потребует значительных инвестиций из-за разрушений, но для Украины ключевыми являются именно принципиальные вопросы и защита территории.
Вопросы территорий и ЗАЭС: что известно о процессе переговоров
Напомним, что касается вопроса территорий и контроля над ЗАЭС и о том, что он остается несогласованным в действующем мирном процессе между Украиной, США и Россией, речь шла и раньше.
Известно, что Украина, США и Россия готовятся к новому раунду переговоров в трехстороннем формате. В ходе встречи планируется обсуждение управления оккупированной Запорожской АЭС.
Ранее глава МИД Андрей Сибига отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также ранее речь шла о продвижении Москвой идеи разделения ЗАЭС.