Зеленский назвал самый сложный вопрос для Украины во время переговоров

Зеленский о переговорах / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры и назвал самую сложную тему обсуждений для Украины.

Об этом президент говорил на конференции по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии.

По его словам, ключевые вопросы касаются территорий Украины.

«В основном все вокруг этого, даже атомная электростанция, это также касается территорий», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины эти вопросы не сводятся только к финансам.

«Давайте честно, не о деньгах. АЭС это о принципах, а также о нашей земле», — добавил он.

Зеленский уточнил, что станция будет восстановлена через несколько лет и потребует значительных инвестиций из-за разрушений, но для Украины ключевыми являются именно принципиальные вопросы и защита территории.

Вопросы территорий и ЗАЭС: что известно о процессе переговоров

Напомним, что касается вопроса территорий и контроля над ЗАЭС и о том, что он остается несогласованным в действующем мирном процессе между Украиной, США и Россией, речь шла и раньше.

Известно, что Украина, США и Россия готовятся к новому раунду переговоров в трехстороннем формате. В ходе встречи планируется обсуждение управления оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее глава МИД Андрей Сибига отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также ранее речь шла о продвижении Москвой идеи разделения ЗАЭС.