Зеленский назвал, сколько нужно ракет для Patriot на зиму

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия производит 140 баллистических ракет в месяц, а Украине нужно 120 таких ракет для отражения атак в холодный период.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью DW.

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«Россия сейчас производит 140 баллистических ракет в месяц. Итак, согласно правилам НАТО, если вы хотите уничтожить 140 целей, вам нужно соотношение 1 к 2 — то есть 280 ракет», — сказал Зеленский.

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«У вас никогда не будете 280 ракет в месяц, и, откровенно говоря, даже получить 100 ракет в месяц — это огромный вызов. Именно этого я и стремлюсь. Я хочу иметь 100–120 ракет на эти сложные месяцы, особенно в холодный период», — добавил он.

В то же время Зеленский призвал европейских союзников Киева оказать больше поддержки:

«Они должны предоставить как можно больше. При всем уважении к ним, они должны передать это украинцам, чтобы спасти их жизнь».

Запасы баллистики в России — что известно

Ранее аналитики сообщили, что российские войска, вероятно, используют небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 при атаке на Украину. Таким образом, Москва, скорее всего, пытается испытать эти ракеты на практике и повысить точность их наведения.

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По данным ГУР, на 5 августа запас баллистических ракет 9М723 для комплекса «Искандер-М», выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 единиц.

Примерный запас ракет РМ-48У для комплексов С-400 оценивается в 400 единиц. Также в РФ есть более 600 ракет «Оникс», более 450 Калибров, более 120 «Цирконов» и до 100 ракет Х-101.

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