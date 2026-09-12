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Зеленский назвал, сколько нужно ракет для Patriot на зиму
Украина нуждается в 120 ракетах для систем Patriot, чтобы успешно пройти зимний период и защититься от российских баллистических ударов.
Россия производит 140 баллистических ракет в месяц, а Украине нужно 120 таких ракет для отражения атак в холодный период.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью DW.
«Россия сейчас производит 140 баллистических ракет в месяц. Итак, согласно правилам НАТО, если вы хотите уничтожить 140 целей, вам нужно соотношение 1 к 2 — то есть 280 ракет», — сказал Зеленский.
«У вас никогда не будете 280 ракет в месяц, и, откровенно говоря, даже получить 100 ракет в месяц — это огромный вызов. Именно этого я и стремлюсь. Я хочу иметь 100–120 ракет на эти сложные месяцы, особенно в холодный период», — добавил он.
В то же время Зеленский призвал европейских союзников Киева оказать больше поддержки:
«Они должны предоставить как можно больше. При всем уважении к ним, они должны передать это украинцам, чтобы спасти их жизнь».
Запасы баллистики в России — что известно
Ранее аналитики сообщили, что российские войска, вероятно, используют небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 при атаке на Украину. Таким образом, Москва, скорее всего, пытается испытать эти ракеты на практике и повысить точность их наведения.
По данным ГУР, на 5 августа запас баллистических ракет 9М723 для комплекса «Искандер-М», выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 единиц.
Примерный запас ракет РМ-48У для комплексов С-400 оценивается в 400 единиц. Также в РФ есть более 600 ракет «Оникс», более 450 Калибров, более 120 «Цирконов» и до 100 ракет Х-101.