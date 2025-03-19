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Зеленский назвал срок, когда может закончиться война

Зеленский назвал срок, когда может закончиться война

Владимир Зеленский.

Президент называет прекращение огня шагом к миру.

Уже в этом году начатая Российской Федерацией война в Украине может закончиться. Тем не менее, условием для этого являются гарантии безопасности для нашей страны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но должны быть гарантии безопасности для Украины, иначе Путин придет снова с войной. Это его сущность", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Киев рассматривает полное прекращение огня как один из начальных шагов к миру.

"В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически он каждый год где-то воевал и разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский окончательно ответил, может ли Украина признать оккупированные территории российскими. По словам главы государства, вопрос территорий будет одним из чувствительных и сложных в будущих переговорах.

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