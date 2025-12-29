ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
498
Время на прочтение
1 мин

Зеленский назвал срок согласования плана прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на полное согласование всех документов по прекращению войны уже в январе 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в январе 2026 года будет согласован полностью согласованный план прекращения войны.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Надеюсь, что у нас будет решение по всем документам в январе», — сказал Зеленский.

Трамп добавил, я думаю, что обсуждение вопросов может занять несколько недель. Если мы не сможем сделать это через несколько недель — война затянется.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
498
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie