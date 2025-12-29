- Дата публикации
Зеленский назвал срок согласования плана прекращения войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на полное согласование всех документов по прекращению войны уже в январе 2026 года.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в январе 2026 года будет согласован полностью согласованный план прекращения войны.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Надеюсь, что у нас будет решение по всем документам в январе», — сказал Зеленский.
Трамп добавил, я думаю, что обсуждение вопросов может занять несколько недель. Если мы не сможем сделать это через несколько недель — война затянется.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к мирному соглашению, которое будет выгодно Украине.