- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назвал страх России, который может заставить ее к миру
Украинский президент рассказал подробности своего сегодняшнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия боится, что украинские Вооруженные силы могут получить американские ракеты Tomahawk. Этот страх может подтолкнуть Кремль к мирным переговорам.
Об этом украинский лидер говорил в своем обращении в воскресенье, 12 октября.
Зеленский напомнил, что сегодня второй раз за последние два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
«Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут передать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира», — подчеркнул он.
По словам украинского президента, во время разговора с хозяином Белого дома была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии.
«Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды и военные будут заниматься всем тем, о чем мы говорили. В том числе это касается энергетики и газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат», — добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел второй телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.По его словам, сегодня лидеры двух стран продолжили обсуждать темы, о которых шла речь накануне — усиление украинской ПВО, устойчивости и дальнобойности.
Вчера Владимир Зеленский назвал свой разговор с Трампом «очень продуктивным».
По информации издания Axios, 11 октября украинский и американский лидеры обсудили возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.