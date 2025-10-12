Зеленский назвал страх России, который может заставить ее к миру

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия боится, что украинские Вооруженные силы могут получить американские ракеты Tomahawk. Этот страх может подтолкнуть Кремль к мирным переговорам.

Об этом украинский лидер говорил в своем обращении в воскресенье, 12 октября.

Зеленский напомнил, что сегодня второй раз за последние два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут передать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира», — подчеркнул он.

По словам украинского президента, во время разговора с хозяином Белого дома была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии.

«Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды и военные будут заниматься всем тем, о чем мы говорили. В том числе это касается энергетики и газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат», — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел второй телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.По его словам, сегодня лидеры двух стран продолжили обсуждать темы, о которых шла речь накануне — усиление украинской ПВО, устойчивости и дальнобойности.

Вчера Владимир Зеленский назвал свой разговор с Трампом «очень продуктивным».

По информации издания Axios, 11 октября украинский и американский лидеры обсудили возможность передачи американских крылатых ракет Tomahawk.