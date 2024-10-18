Зеленский назвал страну-партнера, в которой существует скепсис относительно вступления Украины в НАТО

Украина приблизилась к пониманию евроатлантической интеграции в переговорах с США.

В Германии существует скептическое отношение к возможному вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы, касающиеся будущего Украины в НАТО.

"Для меня очень важна немецкая позиция. Она важна, потому что, я считаю, на сегодняшний день скепсис остался у немцев", — отметил он.

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В то же время президент подчеркнул, что Украина приблизилась к пониманию по этому вопросу в переговорах с США.

“Мы ближе к НАТО с Соединенными Штатами, чем когда-либо были. Я считаю, что мы ближе, гораздо ближе", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО укрепило бы дипломатические пути государства до окончания войны.

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