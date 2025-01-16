Зеленский назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО

По его словам, США, Венгрия, Словакия и Германия не поддерживают интеграцию Украины в Альянс.
Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия и Словакия выступали против вступления Украины в НАТО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"США, Венгрия, Словакия, Германия – они были искренни и не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, здесь нет секретов, что это те четыре страны, которые по разным причинам пока не видели Украину в НАТО", – говорит глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности, пока ее не примут в НАТО.
Ранее президент Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, который "не видит Украины в ЕС и НАТО".
Читайте также:
- Приглашение Украины в НАТО: президент Польши сделал важное заявление
- Россия хочет исключить Польшу и Балтию из НАТО: очередной абсурд Москвы
- Украинцы рассказали, что для них более приоритетно: членство в НАТО или ЕС — результаты опроса