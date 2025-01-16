Зеленский назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО

По его словам, США, Венгрия, Словакия и Германия не поддерживают интеграцию Украины в Альянс.

Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия и Словакия выступали против вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"США, Венгрия, Словакия, Германия – они были искренни и не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, здесь нет секретов, что это те четыре страны, которые по разным причинам пока не видели Украину в НАТО", – говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности, пока ее не примут в НАТО.

Ранее президент Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, который "не видит Украины в ЕС и НАТО".

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