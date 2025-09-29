Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которые в дальнейшем могут пострадать от агрессии Путина.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения к участникам Варшавского форума безопасности.

Сигналы нарушений воздушного пространства в Европе — это не отдельные инциденты, а тревожная тенденция. Речь идет не только об угрозе отдельным странам, но и о безопасности всей Европы, заявил президент.

«Вы видели, что Эстония, Польша, Дания, Норвегия и Швеция. Были некоторые сигналы, я не говорю, что не может быть точной одноразовой или массовой атаки. Нет, я говорю о тенденциях. Дыма без огня не бывает», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что все это риски, это нарушение воздушного пространства, границ и международного права. И это должно вызвать реакцию не с точки зрения атакованной страны, а с позиции, что Европа под угрозой агрессивных действий России.

Ответ должен быть единственным — ЕС и НАТО вместе с США. Россия стремится расколоть союзников, но именно общая позиция может умерить агрессию, подчеркнул Зеленский.

«Поэтому мы должны защищать всех. Итак, единственный голос может дать ответ в Европе, в НАТО, вместе с США безусловно, потому что этого хочет Россия. Россия хочет, чтобы НАТО реагировало, но частично, без США. Поэтому единственный голос важен и должен реагировать на то, что Россия позволяет себе сейчас», — сказал президент.

По мнению Зеленского, нужно смотреть не только на европейские страны. Надо посмотреть на страны бывшего СССР, где Россия теряет свое влияние. Там же может распространиться агрессия.

«В Молдове, слава Богу, имеем проевропейский результат. Молодцы, они. Президент Майя Санду прекрасно поработала. Потому что было много рисков и некоторые, по-видимому, еще остаются. Но хорошо, что народ показал, куда следует и какое будущее видит», — сказал он.

По словам президента, есть риски в отношении Казахстана и других стран.

«Поэтому нужно быть готовыми к новым вызовам», — подытожил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Россия применяет танкеры теневого флота как платформы для запуска и управлениядронами, которые атакуют европейские страны. По словам Зеленского, это новое подтверждение того, что водные пути (в частности Балтийское море) должны быть закрыты для российских танкеров, как минимум для теневого флота.