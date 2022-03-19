Зеленский назвал страны, перед парламентами которых выступит с обращениями в ближайшие дни

Зеленский назвал страны, перед парламентами которых выступит с обращениями в ближайшие дни

Украина имеет все большую поддержку в борьбе против российской агрессии.

В целях привлечения поддержки президент Украины Владимир Зеленский продолжит выступать перед парламентами других стран, чтобы как можно быстрее завершить войну, которую начала Россия.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении ночью 19 марта.

"В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди – мое обращение к швейцарцам, народу и государству. Запланированы также выступления к Израилю, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что "содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок".

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