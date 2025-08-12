Зеленский назвал сценарии предстоящих переговоров Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает давления со стороны России, а также опасается, что на встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин может выдвинуть ультиматум: вывод ВСУ из Донбасса в обмен на мир.

Об этом украинский лидер рассказал в ходе встречи с журналистами 12 августа.

По словам главы государства, план россиян заключается в давлении на Украину.

«План «русских» очень прост. Я ожидаю давление и имею его ежедневно. Этого я не очень боюсь», — сказал Зеленский.

В то же время он опасается, что на встрече с Трампом кремлевский глава поставит новый ультиматум для прекращения огня: вывод войск ВСУ из Донбасса в обмен на мир.

По мнению Зеленского, президент США может согласиться с этим и заявить, что «Украинцам придется это сделать».

Украинский президент считает, что во время переговоров Трамп может предложить Путину решить вопрос территорий по таким сценариям:

с участием трех сторон — Украины, России и Америки

с участием двух сторон — Украины и России, при этом РФ немедленно вводит режим прекращения огня, а США не вводят санкции.

Третий вариант, по мнению Зеленского, предусматривает немедленное прекращение огня от России и введение американских санкций, которые Трамп упразднит только за достижение договоренностей между украинской и российской сторонами.

«Конечно, я хотел бы видеть позицию Америки ввиду того, как все началось — нашу территорию оккупировали, украинцев убивают и после этого мне говорят: „Слушай, хочешь, чтобы дальше тебя не убивали? Надо выйти“. А каковы гарантии безопасности? Выйти из Донбасса? А в чем компромисс? Мы будем в НАТО? В ЕС?» — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не слышал никаких гарантий от России, что не начнется новая война и что Путин не попытается оккупировать такие города как Днепр, Запорожье и Харьков.

«Он уже дважды начинал войны за разных президентов Америки, что его удержит от третьей войны?» — добавил президент Украины.

Ранее Зеленский рассказал, выйдет ли Украина из Донбасса и к чему может привести такой шаг.

