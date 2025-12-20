Зеленский назвал то, что заставит Путина завершить войну

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты не достаточно давят на президента государства-агрессора Владимира Путина, чтобы заставить его отказаться от своих захватнических планов.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в чате Офиса президента.

По словам украинского президента, хозяин Кремля стремится к полной оккупации нашего государства и разрушению независимости.

Реклама

«Я не знаю, когда в голове Путина это началось, но сегодня мы находимся именно в таком времени», — добавил он.

Зеленский считает, что только санкционное давление, которое приведет к существенному уменьшению поступлений в российский бюджет, может заставить Путина прекратить войну.

«На мой взгляд, Америке нужно немножко сильнее давить на россиян, не давать альтернативы. Америка должна четко говорить: если не дипломатия, то будет полное давление. Будет очень сильный пакет оружия для Украины, будет очень сильная поддержка Украины, будут Соединенные Штаты накладывать санкции на всю экономику, на все сектора, которые приносят деньги россиянам», — отметил он.

Украинский президент подчеркнул, что, судя по ежедневной риторике Путина, хозяин Кремля не чувствует пока такого давления, которое должно быть.

Реклама

Напомним, накануне, 19 декабря, российский президент Владимир Путин во время так называемой прямой линии с гражданами государства-агрессора цинично заявил, что якобы Украина отказывается от завершения войны мирными средствами.