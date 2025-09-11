Зеленский назвал три причины российской атаки на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что атака российскими дронами на Польшу имела три цели. Одна из них — чтобы партнеры не передавали Украине средства противовоздушной обороны.

Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский рассказал, что имела целью Россия, запустив в Польшу свои беспилотники.

Реклама

«Прежде всего Россия хотела ответ — а что будет? А на что готовы партнеры? А на что готово НАТО? Политически на что готовы партнеры? Далее они посмотрели — а на что готовы физически, готовы ли к такой атаке партнеры», — объяснил президент Украины.

Он также не исключил попытки врага остановить передачу Украине западных систем ПВО.

«Третье — если могу я так сказать — на мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине. Потому что, демонстрируя, что „мы можем вас атаковать, вам также это нужно“. Похоже на Путина очень», — сказал Зеленский.

Напомним, после ночного вторжения российских дронов в Польшу 10 сентября Зеленский предложил стране помощь в развитии системы оповещения и защиты. Он заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные об ударе. Зеленский отметил, что только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность и призвал создать единую систему противовоздушной защиты.

Реклама

К слову, украинский журналист Виталий Портников назвал пять задач, которые Россия пытается решить, атаковав Польшу дронами. Среди них: тестирование НАТО, создание страха в Европе, уменьшение помощи Украине, усиление антиукраинских настроений и подготовка к более масштабным действиям.