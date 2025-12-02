Зеленский назвал три самых чувствительных темы в мирных переговорах

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский поделился несколькими деталями по скорректированному мирному плану между США и Украиной, который, как он подтвердил, сведен к 20 пунктам.

Об этом глава государства сказал в рамках визита в Ирландию, передает Sky News.

Украинский президент заявил, что не готов поделиться «всеми пунктами плана». Но он объяснил, какие три темы были «наиболее щепетильными вещами и самыми сложными вопросами и вызовами»:

Территориальные уступки;

Использование замороженных российских активов — Зеленский заявил, что этот вопрос требует от европейских лидеров принятия решений, поскольку активы находятся в Европе и он не может говорить от их имени;

Коалиция желающих — это альянс стран, стремящихся поддержать будущее мирное соглашение в Украине

Зеленский также заявил, что открыт к продолжению переговоров со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

«Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный, конкретный диалог, а не просто на слова, мы встретимся, и он очень желателен в Украине», — сказал Зеленский, добавив, однако, что этого, вероятно, не произойдет в ближайшие дни.

Президент заявил, что отреагирует на переговоры США в Кремле сегодня вечером «в соответствии с результатами».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с Дональдом Трампом, все «зависит от сегодняшних разговоров».