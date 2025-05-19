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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский назвал три возможных площадки для международной встречи по завершению войны

Украина рассматривает Турцию, Ватикан и Швейцарию как возможные площадки для международной встречи по прекращению войны.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами рассматривает возможность проведения международной встречи с участием представителей США, России, Украины, стран ЕС и Великобритании. Такая встреча, по его словам, может стать следующим шагом в направлении мирного урегулирования.

На пресс-конференции Зеленский сообщил, что обсуждается организация переговоров на одной из трех нейтральных площадок — в Турции, Ватикане или Швейцарии.

"Мы рассматриваем сейчас эти три площадки. Все они хорошие. Вопрос не в комфорте, а в том, кто сможет организовать это с соответствующим результатом по окончании встречи", - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что речь идет о встрече на самом высоком уровне с участием делегаций всех сторон. Украина ожидает, что в ближайшее время будет определен место и формат этой встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "немедленно начнут переговоры" по прекращению огня.

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