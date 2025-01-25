Зеленский назвал участников, которых хочет видеть за столом мирных переговоров

Глава государства отметил, что не может четко сказать, какая будет структура переговорного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что в предстоящих мирных переговорах примут участие Украина, США, страны Европы и Россия.

Об этом он заявил 25 января на брифинге по итогам встречи и президентом Молдовы Маей Санду.

"А какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был, для нас это важно, потому что мы будем членами ЕС, но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана", — отметил глава государства.

Напомним, президент отреагировал на якобы остановку новой администрацией США внешней помощи на 90 дней.

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