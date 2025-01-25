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Зеленский назвал участников, которых хочет видеть за столом мирных переговоров

Зеленский назвал участников, которых хочет видеть за столом мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Глава государства отметил, что не может четко сказать, какая будет структура переговорного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что в предстоящих мирных переговорах примут участие Украина, США, страны Европы и Россия.

Об этом он заявил 25 января на брифинге по итогам встречи и президентом Молдовы Маей Санду.

"А какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был, для нас это важно, потому что мы будем членами ЕС, но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана", — отметил глава государства.

Напомним, президент отреагировал на якобы остановку новой администрацией США внешней помощи на 90 дней.

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