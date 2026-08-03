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Зеленский назвал Украину гарантом независимости стран бывшего СССР
Зеленский подчеркнул, что борьба украинского народа против агрессии РФ — главный гарант независимости и суверенитета всех стран постсоветского пространства.
Главной целью Путина является восстановление советской империи, а ключевым элементом этого замысла является покорение Украины. Стойкость Украины и ее присутствие в регионе защищает суверенитет всех постсоветских государств.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с послами Украины.
«Пазл Путина — вернуться к тому, что уже распалось. Чем сильнее, чем независимее страны из бывшего Советского Союза, тем ему будет сложнее. В этом пазле ключевой является Украина. Он хочет сломить нас. Если бы ему удалось, то с другими странами постсоветского времени и пространства было бы легче при полном уважении ко всем странам. Все это знают и высоко оценивают вклад Украины, столь дорогостоящий, своими жизнями, в независимость других государств», — сказал Зеленский.
По его словам, Киев активно восстанавливает и выстраивает сильные дипломатические отношения с региональными партнерами.
Украина последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также в этом году возобновила активные контакты с Арменией после многолетней паузы.
«Присутствие Украины сегодня в пространстве бывших советских стран — это независимость этих стран. Я приглашен, например, на День независимости Молдовы. Очень важно для нас поддерживать такие отношения, и я горжусь, что мы их строим такими», — подытожил глава государства.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что, несмотря на использование Россией баллистических ракет в войне против Украины, часть производителей этого оружия до сих пор не попала под санкции.