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Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине
Президент заявил о готовности организовать выборы при условии 60-дневного полного прекращения огня со стороны России. Согласия Москвы на данный момент нет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова организовать и провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня.
Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, передает НОВИНИ.LIVE.
«Россия атакует Украину день и ночь, а по новой тактике РФ удары происходят каждый час. В таких условиях организовать выборы по соображениям безопасности невозможно», — отметил он.
В то же время Зеленский уточнил, что даже при условии перемирия проведение выборов противоречит действующему украинскому законодательству. Однако если США договорятся с Россией о полном прекращении огня, Украина готова рассматривать этот вопрос.
Выборы в Украине во время войны — что известно
В декабре 2025 года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук одобрил создание рабочей группы относительно возможности проведения выборов, главой которой выбрали Александра Корниенко.
7 января 2026 года Зеленский заявил, что в феврале может начаться подготовка изменений к законодательству относительно выборов и референдума, но это зависит от мирных переговоров.
Президент Украины заявил о готовности провести выборы на фоне давления президента США Дональда Трампа. Он призвал Украину провести президентские выборы. По словам Зеленского, 90% украинцев против проведения выборов сейчас.
Издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украина планирует проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению со страной-агрессором Россией до 15 мая 2026 года.
Впоследствии информагентство «Укринформ» со ссылкой на источник в Офисе президента заявило, что проведение выборов в Украине в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия продолжает наносить удары, в том числе и по гражданскому населению.
Не так давно Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы президента при условии, если будет хотя бы двухмесячное перемирие.