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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине

Президент заявил о готовности организовать выборы при условии 60-дневного полного прекращения огня со стороны России. Согласия Москвы на данный момент нет.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова организовать и провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, передает НОВИНИ.LIVE.

«Россия атакует Украину день и ночь, а по новой тактике РФ удары происходят каждый час. В таких условиях организовать выборы по соображениям безопасности невозможно», — отметил он.

В то же время Зеленский уточнил, что даже при условии перемирия проведение выборов противоречит действующему украинскому законодательству. Однако если США договорятся с Россией о полном прекращении огня, Украина готова рассматривать этот вопрос.

Выборы в Украине во время войны — что известно

В декабре 2025 года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук одобрил создание рабочей группы относительно возможности проведения выборов, главой которой выбрали Александра Корниенко.

7 января 2026 года Зеленский заявил, что в феврале может начаться подготовка изменений к законодательству относительно выборов и референдума, но это зависит от мирных переговоров.

Президент Украины заявил о готовности провести выборы на фоне давления президента США Дональда Трампа. Он призвал Украину провести президентские выборы. По словам Зеленского, 90% украинцев против проведения выборов сейчас.

Издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Украина планирует проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению со страной-агрессором Россией до 15 мая 2026 года.

Впоследствии информагентство «Укринформ» со ссылкой на источник в Офисе президента заявило, что проведение выборов в Украине в ближайшее время маловероятно, поскольку Россия продолжает наносить удары, в том числе и по гражданскому населению.

Не так давно Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы президента при условии, если будет хотя бы двухмесячное перемирие.

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