Зеленский назвал условие для того, чтобы Россия закончила войну

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность России завершить войну во многом зависит от Соединенных Штатов Америки.

Об этом он написал в своем Telegram-канале после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам украинского президента, он проинформировал главу Североатлантического альянса о встречах украинской переговорной команды с американской стороной и подготовке к трехстороннему формату переговоров с участием Украины, России и США.

«Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну», — написал Зеленский.

Он отметил необходимость реального мира и безопасности и поблагодарил генсека НАТО за поддержку.

Мирные переговоры: что известно

Как сообщалось ранее, Украина готовится к трехсторонним переговорам в начале марта в Абу-Даби. По словам Владимира Зеленского, главной целью является закрепление договоренностей по гарантиям безопасности, а также организация встречи на уровне лидеров

Накануне, 26 февраля, в Женеве завершился еще один раунд переговоров в двух форматах — с американской стороной и при участии Украины, США и Швейцарии. Сейчас ведется подготовка к новому раунду трехсторонних переговоров. Стороны работают над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций.

Ранее, 24 февраля, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в течение ближайших десяти дней может состояться трехсторонняя встреча делегаций Украины, России и США с участием представителей команды Дональда Трампа.