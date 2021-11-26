Зеленский назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров со старыми политическими элитами

Зеленский назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров со старыми политическими элитами

По словам главы государства, это возможно, если со стороны оппонентов не будет шантажа.

Президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров со старыми политическими элитами.

Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем-либо, но не потому, что это будет шантаж. Ради шантажа я не сажусь. Я и не сажусь с ними", — заявил Зеленский.

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