Зеленский назвал условие, при котором Путин не напал бы на Украину

Президент России Владимир Путин не начал бы полномасштабное вторжение в 2022 году, если бы Украина не отдала ядерное оружие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Он (Путин — ред.) не вторгся бы в 2022 году, потому что я уверен, что он получил бы сигналы и не пытался бы дойти до ядерной войны, потому что это уничтожило бы весь мир. Он испугался бы этого, испугался бы своего общества, они бы все поняли — все риски, которые несет наше ядерное оружие", — сказал он.

Напомним, что Украина отказалась от ядерного оружия после подписания в декабре 1994 года Будапештского меморандума. Документ предполагал заверение в территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения. Документ подписали Россия, Украина, Великобритания и США.

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